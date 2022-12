EUA planeja nova reunião árabe-israelense no início de 2023

Os Estados Unidos planejam uma reunião no início de 2023 entre Israel e as nações árabes, enquanto pressionam o novo governo israelense de direita de Benjamin Netanyahu a mostrar moderação, informou uma autoridade norte-americana nesta terça-feira (20).

Netanyahu, o primeiro-ministro designado de Israel, se prepara para assumir o cargo com o governo mais direitista da história do país, que inclui figuras que apoiam fortemente a expansão dos assentamentos em áreas palestinas.

Um alto funcionário do governo norte-americano disse que os Estados Unidos planejam uma reunião "provavelmente no primeiro trimestre" de 2023 de ministros das Relações Exteriores que participaram de uma cúpula no deserto de Negev em março passado.

O encontro, com o então governo de centro de Israel, reuniu o chanceler do Egito, primeiro Estado árabe a fazer a pazes com Israel, e seus homólogos dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, que normalizaram as relações em 2020 nos chamados Acordos de Abraão. Os acordos, considerados uma conquista histórica pelo então presidente dos EUA, Donald Trump, são "apreciados pelo primeiro-ministro Netanyahu, então imagino que ele queira continuar vendo progresso", disse a autoridade dos EUA, sob condição de anonimato.

Os Emirados Árabes Unidos aprovaram os Acordos de Abraão em troca de uma promessa do então governo de Netanyahu de não prosseguir com a anexação da Cisjordânia, um movimento que teve a bênção do governo Trump. O governo do presidente Joe Biden se opõe à anexação e à expansão dos assentamentos e apoia a criação de um Estado palestino, embora se abstenha de qualquer movimento diplomático importante em direção a esse objetivo, considerado com poucas chances de sucesso.