Presidente do Parlamento Europeu promete reformas após escândalo de corrupção com o Catar

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse aos líderes da União Europeia, nesta quinta-feira (15), que vai liderar reformas de fiscalização para evitar mais escândalos de corrupção no órgão. Na semana passada, a Justiça belga anunciou a prisão de quatro pessoas suspeitas de receber propinas do Catar em troca de garantir influência do país do Golfo no bloco.

tentando subverter a democracia do continente Aos 27 chefes de governo da UE, Metsola disse que o esquema revelado mostra que "pessoas ligadas a governos autocráticos" estariam. A declaração foi feita em uma cúpula do bloco em Bruxelas.

Apesar da promessa de reformas, a presidente disse que sempre haverá pessoas "para quem um saco de dinheiro sempre vale o risco". "É fundamental que essas pessoas entendam que serão apanhadas. Que haverá consequências. Que nossos serviços funcionam e que eles enfrentarão toda a extensão da lei", acrescentou.

Horas depois, Metsola disse em uma entrevista coletiva que o Parlamento vai investigar quem pode entrar em suas instalações, além de organizações não governamentais listadas em seu registro. Ainda segundo ela, a Casa já desmantelou o No Peace Without Justice, ONG italiana cujo secretário-geral, Niccolo Figa-Talamanca, é um dos acusados de corrupção e lavagem de dinheiro no caso. A organização, por sua vez, disse que Figa-Talamanca abandonou o cargo para proteger a organização, mas que confia que a investigação mostrará que ele agiu corretamente.

Ela foi presa na semana passada, acusada de receber propinas do Catar. Na terça (13), o Parlamento destituiu a eurodeputada grega Eva Kaili do cargo de vice-presidente por 625 votos a 1 -além de 2 abstenções.Um dos focos da investigação é uma empresa imobiliária recém-criada junto a um italiano pela eurodeputada no bairro de Kolonaki, uma área luxuosa em Atenas - seu companheiro também é investigado.

No fim de semana, o Parlamento Europeu já havia suspendido Kaili de suas funções na Casa, e seu partido, o Pasok (Partido Socialista Pan-Helênico), disse que a expulsaria de suas fileiras. Kaili nega as acusações. Seu advogado, Michalis Dimitrakopoulos, disse na terça que a eurodeputada se sentia traída pelos colegas, "que fazem parecer que ela tinha uma agenda pessoal com o Catar com base em suposições de que ela aceitou propinas".

Uma das atribuições de Kaili como vice-presidente era representar a presidente do Parlamento. Em novembro, ao visitar o país-sede da Copa, ela parabenizou o ministro do Trabalho por reformas e disse que o Catar é um líder no setor. As legislações trabalhistas do país, porém, são alvo de críticas e denúncias de violações por parte de organizações de direitos humanos. O escândalo, em alguma medida, pode afetar a relação entre o bloco e o Catar - que, com a Guerra da Ucrânia, tornou-se opção para o fornecimento de gás; no mês passado, Doha fechou um acordo com a Alemanha por ao menos 15 anos.