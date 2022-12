Peru declara estado de emergência em meio a protestos após tentativa de golpe

O governo do Peru declarou estado de emergência de 30 dias nesta quarta-feira (14) em meio a protestos que se espalharam pelo país depois da tentativa de golpe do agora ex-presidente Pedro Castillo. A declaração de emergência, anunciada pelo ministro da Defesa do governo de Dina Boluarte, vai permitir que as Forças Armadas se juntem à polícia para garantir a manutenção da segurança pública.

aeroporto invadido por uma multidão A ex-vice de Castillo havia anunciado na segunda-feira (12) o estabelecimento de um estado de emergência em zonas de alto grau de conflito. Então, a medida valia apenas para três regiões no sul do país - Arequipa, Apurímac e Ica. Capital da região homônima e segunda maior cidade peruana, Arequipa teve o seuque, portando pedras, pedaços de pau e pneus em chamas, exigia a renúncia da líder. Uma morte foi registrada em Ciudad Municipal, na mesma região. Em Apurímac, foram observadas quatro mortes no total.

Desde que os protestos começaram na sequência da deposição de Castillo, já são ao menos sete vítimas -incluindo dois menores - em confrontos entre manifestantes e policiais, segundo a ouvidoria estatal peruana.

Enquanto isso, Castillo, acusado de "rebelião" e "conspiração", permanecerá preso em uma base policial, depois que um tribunal de apelações declarou seu pedido de liberdade improcedente na terça-feira. O juiz César San Matín decidiu "declarar improcedente o recurso interposto pela defesa do réu", que pediu sua soltura antes que expirassem os sete dias de sua prisão preventiva, ocorrida na última quarta-feira.

Na sentença, o magistrado alega que existe risco de fuga, já que Castillo tentou chegar à embaixada do México para se asilar, depois de ser destituído pelo Congresso. A Justiça peruana adiou para esta quinta-feira uma audiência para decidir se aceita um pedido de prisão preventiva de 18 meses contra Castillo pelo crime de rebelião e conspiração.

O magistrado informou que o ex-presidente continuará detido por mais 48 horas, apesar de ter expirado nesta quarta-feira o período de sete dias de detenção imposto por um juiz após seu autogolpe fracassado.