Presidente sul-africano evita processo de impeachment após votação no Parlamento

O Parlamento sul-africano votou, nesta terça-feira (13), contra o lançamento de um processo de impeachment do presidente Cyril Ramaphosa, atormentado há meses por um escândalo de corrupção.

Depois de um debate acalorado, o partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC), venceu a votação, com 214 votos contra o início do processo. Dois deputados se abstiveram, e 148 votaram a favor. O processo de impeachment "não vai avançar", declarou a presidente do Parlamento, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, após o voto dos deputados.

Ramaphosa, de 70 anos, é acusado de tentar esconder da polícia e do Fisco o roubo de uma grande quantia em dinheiro de uma de suas propriedades. A saída de Ramaphosa do poder poderia ter lançado o país mais industrializado da África em um período de alta instabilidade política.

A sessão extraordinária começou em meio à turbulência na Cidade do Cabo, depois que uma comissão independente disse que o presidente "pode" ser culpado de infrações graves e de má conduta.

Os deputados tiveram de decidir por maioria simples se dariam continuidade ao processo de impeachment. O presidente sobreviveu ao processo, graças à maioria de seu partido no Parlamento, com 230 das 400 cadeiras.

Além disso, na semana passada, Ramaphosa garantiu a confiança de seu partido, depois de a direção nacional ter defendido derrubar qualquer tentativa de retirá-lo do poder. A decisão decepcionou alguns membros, que entenderam que a medida foi imposta pela direção.

O presidente, que antes de entrar na política era um rico empresário, ficou imerso em um escândalo em junho, quando um ex-agente da Inteligência sul-africana apresentou uma denúncia contra ele à polícia. Arthur Fraser alegou que Ramaphosa escondeu, em 2020, o roubo de vários milhões de dólares em uma luxuosa propriedade, onde ele cria gado raro. Também acusou o presidente de sequestrar os ladrões e comprar seu silêncio.

Uma investigação policial está em andamento, mas até agora Ramaphosa não foi acusado de nenhum crime e negou qualquer comportamento inadequado. Ele reconheceu o valor de US$ 580 mil, escondidos sob as almofadas do sofá de sua fazenda, mas garantiu que o dinheiro veio do pagamento de um búfalo comprado por um empresário sudanês. Este confirmou a transação, em recentes entrevistas à imprensa britânica.