Neve leva caos ao transporte britânico; crianças morrem ao caírem em lago congelado

Milhares de motoristas e passageiros dos transportes públicos no Reino Unido tiveram seus deslocamentos afetados por nevascas nesta segunda-feira (12), principalmente na região de Londres, e três crianças morreram após caírem em um lago congelado.

O país enfrenta uma onda de frio particularmente intensa há vários dias, com temperaturas que chegam a -10°C em algumas áreas, embora a agência meteorológica britânica tenha afirmado que as temperaturas "não são incomuns para esta época do ano".

No domingo, quatro crianças foram resgatadas com parada cardíaca e hospitalizadas em estado crítico depois que caíram em um lago congelado em Solihull, região central da Inglaterra. De acordo com testemunhas, elas estavam brincando no gelo e caíram na água.

A polícia anunciou nesta segunda-feira que não foi possível reanimar três delas - de 8, 10 e 11 anos. A quarta criança - de 6 anos - luta por sua vida em "estado crítico".

A agência meteorológica emitiu alertas amarelos para neve, neblina e geada em várias áreas do Reino Unido, especialmente no sul da Inglaterra e no norte da Escócia. O aeroporto de Stansted, localizado ao norte da capital britânica e usado principalmente pela companhia aérea de baixo custo Ryanair, fechou suas pistas na noite de domingo enquanto a neve era retirada e alertou para atrasos e cancelamentos.