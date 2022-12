Democracia da UE 'sob ataque' por escândalo no Parlamento Europeu

A presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, advertiu nesta segunda-feira (12) que as graves denúncias de subornos por parte de um país de fora do bloco para exercer influência representam um ataque à democracia, em uma dura reação ao espetacular escândalo envolvendo a vice-presidente do Legislativo.

"Que ninguém se engane: o Parlamento Europeu está sob ataque. A democracia europeia está sob ataque. Nossas sociedades democráticas, livres e abertas estão sob ataque", frisou Metsola, em sua primeira declaração sobre o caso.

Visivelmente abatida, a líder maltesa confirmou ter acompanhado, pessoalmente, uma das apreensões realizadas em Bruxelas, e prometeu uma "investigação interna" para analisar o ocorrido. "Não haverá impunidade", garantiu ela, que também prometeu que "nada será varrido para debaixo do tapete".

"Não é exagero dizer que estes foram os dias mais longos da minha carreira profissional. Devo escolher minhas palavras, cuidadosamente, para não pôr as investigações em risco, ou minar, de alguma forma, a presunção de inocência", disse.

A titular do Parlamento Europeu evitou identificar o país responsável pelo pagamento das propinas, mas mencionou que "atores malignos, ligados a países terceiros autocráticos, teriam transformado ONGs, sindicatos, indivíduos, assistentes e eurodeputados em uma arma".

Líderes de blocos partidários também expressaram preocupação com o ocorrido. Para o líder da bancada liberal, Stéphane Séjourné, os parlamentares não podem permitir que "a Europa seja manchada", enquanto Manon Aubry, líder do bloco da esquerda, ressaltou que "nossa democracia não está à venda".

incluindo a eurodeputada socialdemocrata grega Eva Kaili O escândalo, de enormes proporções, explodiu na esteira das operações de buscas feitas em Bruxelas e da detenção de quatro pessoas,, vice-presidente do Parlamento Europeu, por corrupção e lavagem de dinheiro.

A denúncia trata do pagamento de enormes subornos por parte de um "Estado do Golfo" para influenciar votos e cargos no Parlamento. "Pretendia anunciar a abertura do mandato de negociação para isenção de visto com Catar e Kuwait. À luz das investigações, este relatório deve ser devolvido à comissão", declarou Metsola nesta segunda.

Enquanto isso, em Bruxelas, a Promotoria anticorrupção fez uma operação de busca em um escritório do Parlamento Europeu para coletar dados dos computadores de dez funcionários. A Promotoria detalhou que, em cerca de 20 buscas, foi encontrado quase um milhão de euros em dinheiro vivo.

Foram apreendidos 600 mil euros (cerca de US$ 630 mil) em espécie na residência de um dos suspeitos, "várias centenas de milhares de euros" em uma mala em um hotel de luxo em Bruxelas, e 150 mil euros no apartamento de uma pessoa "membro do Parlamento Europeu".

Em Estrasburgo, imperava nesta segunda-feira um clima de verdadeiro choque com o escândalo, motivo pelo qual foi convocada uma reunião urgente dos presidentes dos blocos partidários no Parlamento Europeu para discutir os detalhes, o alcance e o impacto do caso.

Em meio ao escândalo, o governo do Catar nega qualquer relação com o caso.