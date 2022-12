Peru tem mais um dia de protestos contra nova presidente

AFP

O Peru registrou, neste domingo (11), aumento no número de protestos no interior do país, com manifestações e a convocação de uma paralisação nacional exigindo a renúncia da presidente Dina Boluarte e a convocação de novas eleições. As mobilizações cresceram em cidades do norte e sul andinos pelo quarto dia, em rejeição ao Congresso e pedindo a libertação do ex-presidente esquerdista Pedro Castillo, destituído no último dia 7.