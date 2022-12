Cápsula Orion, da Nasa, pousa no mar após viagem ao redor da Lua

A cápsula espacial Orion, da Nasa, pousou em segurança no oceano Pacífico neste domingo (11), concluindo a missão Artemis 1, uma viagem de mais de 25 dias ao redor da Lua, com o objetivo de levar os humanos de volta ao satélite natural da Terra em alguns anos. O pouso no mar ocorreu em frente à ilha de Guadalupe, no México, às 9h40min locais (14h40min de Brasília).

"Este dia marca um grande feito para a Nasa, os Estados Unidos, nossos parceiros internacionais e toda a humanidade", disse o diretor da agência espacial americana, Bill Nelson, em nota à imprensa.

A cápsula, que não levou tripulantes a bordo neste voo de testes, reentrou na atmosfera terrestre a 40.000 km/h e precisou suportar um calor de 2.800 graus centígrados, metade da temperatura do Sol. O principal objetivo da missão consistia em testar o escudo térmico da Oregon, o maior já construído, com cinco metros de diâmetro.

A descida vertiginosa da nave foi freada primeiro pela atmosfera e depois por uma série de pelo menos 11 paraquedas até alcançar uma velocidade de aproximadamente 30 km/h ao tocar a água. "Tivemos um pouso no mar absolutamente perfeito", disse Melissa Jones, encarregada das operações de recuperação da Nasa.

Pouco depois, helicópteros sobrevoaram a nave espacial, que não apresentou danos aparentes. O sucesso desta missão era crucial para a Nasa, que investiu dezenas de bilhões de dólares no programa Artemis de retorno à Lua. Além de levar os humanos de volta à Lua, seu objetivo é preparar uma futura viagem a Marte. Um primeiro voo de teste foi realizado em 2014, mas a cápsula não saiu da órbita da Terra e entrou na atmosfera mais lentamente, a cerca de 32.000 km/h.

No total, a Orion percorreu desta vez mais de 2,2 milhões de quilômetros no espaço desde sua decolagem, em 16 de novembro, no primeiro voo do novo megafoguete da Nasa, o SLS, que a lançou. A nave sobrevoou a Lua a 130 km de sua superfície e se aventurou a mais de 430.000 km da Terra, mais longe do que qualquer outra nave espacial até hoje.