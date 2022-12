Descontentamento cresce no Peru, enquanto nova presidente negocia governo

destituição e prisão de Pedro Castillo A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou que vai formar um novo governo no sábado (10), depois da, acusado de uma tentativa de golpe, mas o descontentamento cresce nas ruas, onde apoiadores do ex-presidente exigiram sua libertação e a convocação de eleições.

Boluarte não descartou nesta sexta-feira (9) convocar eleições antecipadas em busca de uma saída pacífica para a crise política e pediu calma à população em meio a protestos que exigem um novo Congresso. "Se a sociedade e a situação exigirem, vamos antecipar as eleições em conversas com as forças democráticas do Congresso", disse Boluarte à imprensa, após assegurar que formará seu gabinete no sábado. "Faço um apelo às irmãs e aos irmãos que estão saindo em protesto para pedir que nos acalmemos", afirmou.

Dois dias após sua fracassada tentativa de golpe, Castillo está no mesmo centro de detenção que o ex-presidente Alberto Fujimori, na base das forças especiais da polícia, localizada ao leste de Lima. O Ministério Público acusa-o de rebelião e conspiração, e um tribunal superior ordenou que fique sete dias em prisão preventiva.

Enquanto isso, nas ruas, manifestações em várias cidades alimentam a incerteza sobre a viabilidade de Boluarte conseguir concluir seu mandato em 2026, como ela mesma anunciou ao tomar posse na quarta-feira (7). Nesta sexta, pelo segundo dia seguido, dezenas de manifestantes bloqueavam diferentes trechos da rodovia Pan-Americana, com pedras, troncos e pneus em chamas, exigindo eleições gerais e o fechamento do Congresso.

Na quinta-feira (8), cerca de mil manifestantes enfrentaram violentamente a polícia perto do Parlamento, em Lima, e foram dispersos com bombas de gás lacrimogêneo. Ao menos três deles foram detidos, segundo a AFP.

Manifestações nas ruas também foram registradas em outras regiões do interior do país, como Chota (Cajamarca, de onde Castillo é originário), Trujillo, Puno, Ayacucho, Hancavelica e Moquegua. A Defensoria do Povo fez um apelo "à tranquilidade e à responsabilidade a todos os cidadãos". "O uso de meios violentos durante as mobilizações de protesto está proibido", informou, em mensagem no Twitter.