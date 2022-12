Irã enfrenta condenação internacional por execução polêmica

O Irã enfrenta novas sanções nesta sexta-feira (9), no dia seguinte à primeira execução de um condenado envolvido no movimento de protestos, que gerou mais convocações de protesto por parte da população e uma ampla condenação internacional.

A República Islâmica defendeu que está agindo com a "maior moderação" diante da onda de protestos desencadeada pela morte de Mahsa Amini, uma jovem curdo-iraniana de 22 anos que morreu em 16 de setembro após ser presa pela polícia da moralidade por violar o código de vestimenta, que obriga as mulheres a usarem o véu.

Mohsen Shekari foi enforcado na quinta-feira (8), depois de ser condenado por bloquear uma rua de Teerã e ferir um paramilitar em 25 de setembro. Vários grupos de direitos humanos denunciaram o julgamento como uma "farsa".

O Judiciário disse que o homem de 23 anos foi preso após esfaquear um membro da milícia Basij, uma força paramilitar ligada à Guarda Revolucionária do Irã, com um facão, causando um ferimento que exigiu 13 pontos de curativo.

O anúncio gerou indignação no exterior. Várias ONGs alertaram que novas execuções poderão ocorrer em breve.

Em resposta, o Reino Unido impôs uma série de sanções, inclusive a autoridades iranianas, acusadas de imporem "sentenças hediondas" contra os manifestantes.

O Canadá também impôs sanções a 22 integrantes do alto escalão do Judiciário, do sistema penitenciário e da polícia, bem como contra auxiliares do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, e a meios de comunicação dirigidos pelo Estado.

A União Europeia (UE) está preparando uma ampliação das sanções, tanto pelo fornecimento de drones à Rússia como pela repressão aos protestos, disseram fontes diplomáticas.

A Anistia Internacional se declarou "horrorizada" com a execução, que "demonstra a desumanidade do alegado sistema judiciário iraniano", pela qual muitos outros terão de lidar com "o mesmo destino".

Mahmood Amiry-Moghaddam, diretor da ONG Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega, pediu uma resposta forte da comunidade internacional para impedir que a República Islâmica continue a aplicar a pena de morte. Shekari foi "condenado à morte em uma farsa sem o devido processo legal", disse ele.

Na terça-feira, um tribunal iraniano condenou cinco pessoas à pena capital pela morte de paramilitares durante os protestos. Com isso, já são 11 sentenças de morte, alertaram grupos de defesa dos direitos humanos.