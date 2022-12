Irã executa 1ª pena de morte de manifestante ligado ao caso Amini

O Irã executou nesta quinta-feira (8) a primeira sentença de morte contra um participante da onda de protestos que se espalhou pelo país há quase três meses. De acordo com a agência de notícias semioficial Tasnim, um homem identificado como Mohsen Shekari foi morto por enforcamento. Ele havia sido condenado por ferir um agente de segurança com uma faca e por bloquear com sua motocicleta uma rua em Teerã durante uma das manifestações.

A mídia estatal iraniana publicou um vídeo da suposta confissão de Shekari. Nas imagens, ele aparece com um hematoma no rosto e admite ter agredido um membro da Basij, milícia ligada à Guarda Revolucionária do Irã. Grupos de direitos humanos afirmam que Shekari foi torturado e forçado a confessar os supostos crimes.

As condenações à morte compõem uma das faces da repressão do regime iraniano à série de manifestações. Nesta semana, a Guarda Revolucionária encorajou o Judiciário a emitir decisões rápidas contra os acusados de "crimes contra a segurança da nação e do islã".