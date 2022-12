Juiz decreta sete dias de prisão preventiva a Pedro Castillo

após sua tentativa frustrada de autogolpe de Estado A Justiça peruana decretou, nesta quinta-feira (8), sete dias de prisão preventiva para o presidente deposto Pedro Castillo, acusado de rebelião e conspiração

"A Suprema Corte de Investigação Preparatória, a cargo do juiz Juan Carlos Checkley, decretou sete dias de prisão preventiva contra o ex-presidente Pedro Castillo, investigado pelo crime de rebelião (alternativamente conspiração)", tuitou o Judiciário em sua conta no Twitter.

Destituído do cargo após tentar fechar o Congresso e dar um golpe de Estado, Castillo permanece na base policial no leste de Lima para onde foi levado na noite de quarta-feira. Ele foi preso ainda na tarde de quarta, após anunciar um governo de emergência no país e horas antes de uma votação parlamentar que decidiu sobre seu afastamento do cargo.

O ex-presidente foi transportado de helicóptero até a base da Diretoria de Operações Especiais da polícia, no distrito de Ate. Ele deve ser acusado pelo crime de sedição, por atentar contra a ordem democrática do país.