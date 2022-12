Nova presidente do Peru não tem base parlamentar para governar

overnará o país sem um grupo parlamentar próprio para apoiar sua gestão Dina Boluarte, a primeira mulher presidente do Peru, g, de forma que terá que construir coalizões cuidadosas com membros do Congresso, a instituição mais desacreditada no país.

Nesta quinta-feira (8), ela afirmou que cogita a possibilidade de convocar eleições gerais antecipadas se fracassar a trégua política que pediu para superar a crise crônica no país, que teve seis presidentes desde 2016. "Existem algumas vozes que indicam eleições antecipadas, acredito que a ascensão à Presidência é para reorientar o que acontece no país", disse Boluarte, que assumiu o poder após uma tentativa fracassada de autogolpe de Estado por parte do então presidente Pedro Castillo.

A advogada de 60 anos assume o poder durante o período político mais turbulento das últimas duas décadas no país, sob uma forte seca que atinge os Andes, uma quinta onda de infecções por Covid-19 e um surto de gripe que matou milhares de aves na costa do Pacífico.

Ao contrário de seu antecessor, preso pela polícia na quarta-feira por crime de rebelião depois de tentar dissolver ilegalmente o Congresso unicameral, a nova presidente deve escolher ministros com ampla experiência, capacidade moral e conhecimento do Estado, disse Alonso Cárdenas, professor de Ciência Política da Universidade Antonio Ruiz de Montoya, no Peru.

Após ser empossada pelo Parlamento, Boluarte pediu uma trégua política para instalar um "governo de unidade nacional". Então, olhando para os legisladores, disse em seu primeiro discurso que "todas as forças democráticas" estarão representadas em seu gabinete.