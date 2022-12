Peru: Castillo está preso em base policial e deve ser acusado de sedição

destituído do cargo após tentar fechar o Congresso O ex-presidente do Peru Pedro Castillo,e dar um golpe de Estado, permanece na base policial no leste de Lima para onde foi levado na noite de quarta-feira (7). Castillo foi preso ainda na tarde de quarta, após anunciar um governo de emergência no país e horas antes de uma votação parlamentar que decidiu sobre seu afastamento do cargo.

O ex-presidente foi transportado de helicóptero até a base da Diretoria de Operações Especiais da polícia, no distrito de Ate, onde está sob investigação. Ele deve ser acusado pelo crime de sedição, por atentar contra a ordem democrática do país. Na terde desta quinta-feira (8), um Juiz decretou sete dias de prisão preventiva para o ex-presidente.

A tentativa de Castillo de fechar o Congresso e estabelecer um governo de emergência teve reação imediata. Tanto oposição quanto aliados repudiaram a tentativa e o isolaram politicamente. Ele também não contava com apoio no Judiciário e nem das Forças Armadas.

No dia em que Castillo determinou a dissolução do Congresso, as Forças Armadas peruanas e a Polícia Nacional emitiram uma nota afirmando que se manteriam fiéis à Constituição e não acatariam nenhuma ordem contrárias à Carta Magna do país. Duas horas após o anúncio público de Castillo, ele foi preso ao deixar o Palácio Presidencial com sua esposa.