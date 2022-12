Nova presidente do Peru tenta formar governo após destituição de Castillo

destituição e detenção de Pedro Castillo A incerteza domina o Peru nesta quinta-feira (8), o primeiro dia da presidência de Dina Boluarte, que pediu uma trégua à oposição para tentar superar a crise institucional após a fulminante, acusado de tentativa de golpe de Estado.

A advogada de 60 anos, vice-presidente até quarta-feira, terá que formar nas próximas horas seu primeiro gabinete ministerial, o que permitirá sentir o pulso da orientação de seu governo e vislumbrar suas possibilidades de sobreviver à tempestade política no Parlamento.

Após uma sucessão de anúncios que abalaram as instituições do Peru em poucas horas, Boluarte tomou posse como a primeira mulher presidente do país e deixou claro que aspira cumprir o restante do mandato, até julho de 2026. Suas decisões iniciais serão cruciais para saber se conseguirá concretizar o objetivo ou se ela será obrigada a recuar e convocar eleições gerais antecipadas.

No primeiro discurso como chefe de Estado, Dina Boluarte pediu "unidade nacional" e fez um apelo para que os partidos deixem de lado as ideologias, uma referência tácita ao confronto que marcou a relação entre o governo do esquerdista Castillo e o Congresso, dominado pela direita. Depois pediu uma "trégua política para instalar um governo de unidade nacional".

Em 1º de dezembro, uma missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que monitora a crise política peruana solicitou uma trégua de 100 dias entre o Executivo e o Legislativo, o que não aconteceu.

Na quarta-feira, centenas de simpatizantes de Castillo enfrentaram a polícia diante da prefeitura de Lima, onde ele estava detido. As força de segurança utilizaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.

"Fechem o Congresso, ninho de ratos", afirmava uma faixa. Opositores do presidente queimaram camisas com a imagem do Castillo.