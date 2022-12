Alemanha prende extremistas que planejavam golpe de Estado e nomeação de 'príncipe'

A polícia da Alemanha prendeu 25 pessoas nesta quarta-feira (7), em uma megaoperação contra um grupo de extrema direita que planejava um ataque armado contra o Parlamento para nomear um descendente de uma família real como líder. Os detidos são suspeitos de "preparativos concretos para entrar de maneira violenta no Bundestag (a Câmara Baixa do Parlamento) com um pequeno grupo armado", informa um comunicado divulgado pelo Ministério Público.

"Suspeitamos que um ataque armado estava previsto contra os órgãos constitucionais", afirmou o ministro da Justiça, Marco Buschmann, em mensagem no Twitter, na qual destaca uma "ampla operação antiterrorista". O MP afirma que o grupo é simpatizante do Reichsbuerger (Cidadãos do Reich), movimento que não reconhece a Alemanha moderna como um Estado legítimo. Alguns deles querem a retomada de uma monarquia, enquanto outros são adeptos de ideias nazistas.

Segundo os promotores, a trama previa que um descendente de uma família real alemã, identificado como Heinrich XIII Prinz Reuss, assumisse a liderança de um estado futuro, enquanto outro suspeito, Ruediger V. P., seria o chefe do braço militar. Heinrich usa o título de príncipe e vem da Casa Real de Reuss, que governou partes do leste da Alemanha. Ele teria procurado representantes da Rússia, vistos pelo grupo como um contato central para estabelecer a nova ordem. Não há evidências, porém, de que representantes russos tenham reagido positivamente ao pedido.

A embaixada da Rússia na Alemanha informou que as instituições diplomáticas e consulares no país não mantêm contatos com representantes de grupos terroristas e outras organizações ilegais, de acordo com a agência de notícias RIA. O porta-voz do Kremlin também disse a repórteres que não há envolvimento de seu país na suposta conspiração. "Isso parece ser um problema interno alemão", afirmou Dmitri Peskov.

Fundada "no máximo no final de 2021", a célula desmantelada nesta quarta tem como objetivo superar a ordem estatal existente na Alemanha e substituí-la por uma forma de Estado própria", um projeto que só pode ser concretizado "com o uso de meios militares e violência contra representantes do Estado", afirma o comunicado do MP de Karlruhe, responsável por casos que afetam a segurança do Estado.

Os membros estão "unidos por uma profunda rejeição das instituições do Estado e da ordem fundamental liberal e democrática da República Federal da Alemanha, o que aumentou entre eles, ao longo do tempo, a decisão de participar em sua eliminação pela violência e iniciar atos preparatórios concretos para este fim", afirmam os procuradores federais.

Polícia mobilizou 3.000 podliciais para cumprir prisões e mandados