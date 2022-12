Julgamento dos atentados de 2016 em Bruxelas entra na fase oral

A fase oral do julgamento dos atentados terroristas em 2016 em Bruxelas começou nesta segunda-feira (5), na capital belga, com um dos principais réus, Mohamed Abrini, ameaçando permanecer em silêncio, se as condições de segurança não forem flexibilizadas.

O belga-marroquino, que em 22 de março de 2016 desistiu de se explodir no aeroporto de Bruxelas, pediu para falar quando a presidente do tribunal declarava que esse processo não deveria ser "uma vingança de Estado". "Há sete anos que sofro uma vingança", reclamou Abrini.

Segundo ele, as condições de transferência para o Palácio da Justiça são "lamentáveis", com revista sem roupas, olhos vendados e "música satânica em volume alto". "As coisas precisam mudar, se não vou permanecer em silêncio até o final do processo", ameaçou o réu, que no julgamento francês pelos ataques de 13 de novembro de 2015 falou muito.

Em 22 de março de 2016, dois homens-bomba explodiram suas cargas no salão de embarque do principal aeroporto de Bruxelas, em Zaventem. Ao mesmo tempo, um terceiro fez o mesmo em uma estação de metrô na capital belga. No total, 32 pessoas morreram e 340 ficaram feridos.

Reivindicados pelo grupo Estado Islâmico (EI), esses ataques foram cometidos pela mesma célula extremista por trás dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris, nos quais 130 pessoas morreram.

Nove homens estão sendo julgados, incluindo Mohamed Abrini e o francês Salah Abdeslam, o único membro ainda vivo dos comandos de 13 de novembro e preso em Bruxelas quatro dias antes dos atos de março de 2016. Um décimo acusado é julgado à revelia. Acredita-se que morreu na Síria.