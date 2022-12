Aos poucos, China flexibiliza a política de 'Covid zero'

Os estabelecimentos comerciais reabriram e as exigências de testes de coronavírus foram reduzidas nesta segunda-feira (5) em Pequim e outras cidades da China, que começou a flexibilizar paulatinamente a rígida política de Covid zero', fonte de uma onda de protestos.

Autoridades locais em todo o país iniciaram um leve movimento de recuo nas restrições que estão em vigor há quase três anos, estimuladas pelas ordens do governo nacional para a adoção de novas formas de combater a pandemia. A capital Pequim, onde muitas empresas estão em pleno funcionamento, não exige mais um teste de Covid negativo feito nas últimas 48 horas para que a pessoa tenha acesso ao transporte público.

Em Xangai, centro financeiro do país que este ano enfrentou um confinamento de dois meses, os moradores voltaram a frequentar espaços abertos, como parques e áreas turísticas, sem a necessidade de apresentar um resultado de teste recente. Nesta terça-feira (6), a medida será ampliada para um grande número de locais públicos, exceto centros médicos, hospitais, escolas, restaurantes, bares e casas de repouso.

A cidade de Hangzhou foi além e acabou com a campanha de testes em larga escala para seus 10 milhões de habitantes, exceto para os que estão de visita à localidade ou para aqueles que frequenta casas de repouso, escolas e creches.

Na cidade de Urumqi (noroeste do país), onde um incêndio que provocou 10 mortes catalisou a onda de protestos contra os confinamentos, supermercados, hotéis, restaurantes e centros de esqui reabriram as portas nesta segunda-feira. A cidade de mais de quatro milhões de habitantes na região de Xinjiang, enfrentou um dos confinamentos mais prolongados da China, com algumas áreas fechadas de agosto a novembro.

As autoridades de Wuhan, primeira cidade a detectar o coronavírus em 2019, e de Shandong eliminaram no domingo a exigência de testes para o uso do transporte público. E Zhengzhou, sede da maior fábrica de iPhones no mundo, também acabou a necessidade de um teste de Covid de menos de 48 horas para permitir acesso a locais públicos, ao transporte público e aos edifícios residenciais.

A China registrou nesta segunda-feira 29.724 novos casos locais de Covid-19.

Domingo foi de protesto em Wuhan

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elogiou a mudança da política chinesa de tolerância zero contra a covid, depois que centenas de pessoas protestaram nas ruas de várias cidades para exigir mais liberdades políticas e o fim do confinamento. Porém, enquanto algumas regras foram atenuadas, as forças de segurança rapidamente impediram outros protestos, com mais censura na internet e uma vigilância mais intensa da população. O que não impediu manifestações esporádicas.

Quase 300 estudantes da Universidade de Wuhan protestaram no domingo à noite no campus, segundo vídeos publicados nas redes sociais e os relatos de participantes. Concentrados diante do principal edifício administrativo da universidade, os alunos se manifestaram de maneira pacífica contra as medidas sanitárias relacionadas a exames e férias. Atualmente, o centro de ensino não permite que estudantes ou funcionários deixem o campus de maneira livre.