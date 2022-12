Países decidem impor teto de preço ao barril de petróleo russo

O Conselho Europeu confirmou, no sábado, que a União Europeia concordou em estabelecer um teto de preço do petróleo russo a US$ 60,00 o barril, valendo a partir desta segunda-feira. A medida vem depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmar que os membros do G7 e outros países haviam fechado acordo sobre o tema. O teto deve dificultar o financiamento dos esforços russos de guerra contra a Ucrânia.

O acordo conta com um período de transição de 45 dias para navios que transportam o óleo bruto russo, comprado e carregado no navio antes de 5 de dezembro de 2022 e descarregado no porto de destino final antes de 19 de janeiro de 2023. O preço máximo poder ser revisto periodicamente, incluindo um período de transição de 90 dias após cada alteração.

O Conselho também introduz uma "cláusula de emergência", que permite o transporte de petróleo para além do preço máximo ou prestação de assistência técnica, serviços de corretagem ou financiamento ou assistência financeira relacionados com o transporte, quando julgados necessários.

Em resposta, as autoridades russas rejeitaram o teto e ameaçaram parar de fornecer a commodity às nações que endossaram a medida. No sábado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia precisa analisar a situação antes de uma resposta específica, mas que não aceitaria o teto. Já o representante permanente da Rússia para organizações internacionais em Viena, Mikhail Ulyanov, alertou que os opositores europeus lamentariam sua decisão. "A partir deste ano, a Europa viverá sem petróleo russo", publicou Ulyanov nas redes sociais.

O gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por sua vez, pediu neste sábado por um teto de preço mais baixo, a US$ 30,00. Segundo o chefe do gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, a medida ajudaria a "destruir a economia do inimigo mais rapidamente".

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que a imposição de um teto sobre o petróleo da Rússia beneficia particularmente países de baixa e média renda, que já sofreram com preços elevados de energia e alimentos devido à guerra. "Independentemente de esses países comprarem energia dentro ou fora do teto, o limite permitirá que eles negociem descontos mais acentuados no petróleo russo e se beneficiem de maior estabilidade nos mercados globais de energia", afirmou.

Em meio à incerteza, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep ) decidiu manter suas metas de produção de petróleo. Na última reunião da Opep , os produtores concordaram em reduzir a produção em 2 milhões de barris por dia, medida que irritou a Casa Branca. O bloco luta com uma baixa expressiva do combustível fóssil, que teve uma queda de 13% apenas no mês passado.