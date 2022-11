Tribunal de Bruxelas inicia julgamento contra acusados por atentados de 2016

Um tribunal da cidade de Bruxelas iniciou nesta quarta-feira (30) o julgamento dos acusados pelos atentados executados na capital da Bélgica, que deixaram 32 mortos e mais de 300 feridos em março de 2016. Com um rígido protocolo de segurança em uma antiga sede da Otan, o tribunal julga nove suspeitos, incluindo alguns que já foram condenados na França por participação ou cumplicidade nos atentados de novembro de 2015 em Paris e Saint-Denis.

Em 22 de março de 2016, dois homens-bomba detonaram explosivos na sala de embarque do principal aeroporto de Bruxelas, em Zaventem. Ao mesmo tempo, um terceiro extremista fez o mesmo em uma estação do metrô da capital belga.

Os réus incluem Mohamed Abrini, que os promotores dizem ter ido ao aeroporto de Bruxelas com dois homens-bomba, mas fugiu sem detonar sua mala de explosivos, e Osama Krayem, um cidadão sueco acusado como sendo um segundo possível homem-bomba no metrô de Bruxelas. Salah Abdeslam, o principal suspeito no julgamento francês, que foi detido quatro dias antes dos ataques em Bruxelas, também está entre os acusados, junto com outros suspeitos que dizem ter hospedado ou ajudado alguns agressores.

No julgamento, que começou com a seleção dos 12 jurados, um 10º réu, Usama Atar, será julgado à revelia porque as autoridades presumem que ele morreu na Síria. Este é o maior julgamento criminal na história da Bélgica - quase 1.000 pessoas constituem a parte civil. O tribunal acredita que, após a formação do júri popular, os debates devem começar em 5 de novembro.