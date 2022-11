Noruega suspende novas licenças de exploração de petróleo em áreas virgens até 2025

Maior fornecedora de gás natural da Europa, a Noruega não concederá novas licenças de exploração de petróleo em áreas virgens, ou pouco exploradas, até 2025 – de acordo com um compromisso político anunciado nesta terça-feira (29).

No âmbito das negociações para aprovar seu projeto de orçamento para 2023, o governo minoritário de centro esquerda aceitou um pedido da Esquerda Socialista (SV), um pequeno partido crucial no apoio ao Executivo. O compromisso é de que não haverá rodada de concessões “ordinárias” ao final da atual legislatura, ou seja, em 2025.

Desde 1965, esse mecanismo permite que as empresas petroleiras se candidatem à exploração em áreas pouco conhecidas da plataforma continental norueguesa.

O Mar do Norte já foi amplamente explorado. Isso significa que futuras licenças afetariam, sobretudo, as águas do Mar de Barents, no Ártico, provavelmente com as maiores reservas de hidrocarbonetos remanescentes no país.