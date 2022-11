Otan se compromete com futura adesão da Ucrânia e obtém apoio para o país

Agência Estado

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, reafirmou o compromisso da aliança militar com a Ucrânia nesta terça-feira (29) dizendo que a nação atingida pela guerra um dia se tornará membro da maior organização mundial de segurança. "A porta da Otan está aberta", declarou Stoltenberg, acrescentando que "a Rússia não tem poder de veto" sobre a adesão de países, disse ele em referência à recente entrada da Macedônia do Norte e Montenegro.