Ucrânia prevê novos ataques russos à infraestrutura nesta semana

As autoridades ucranianas afirmaram nesta segunda-feira (28) que preveem uma nova onda de bombardeios por parte da Rússia nesta semana, após os ataques contra infraestruturas críticas que provocaram cortes de água e de energia elétrica, inclusive na capital Kiev.

"É muito provável que o início da semana seja marcado por um ataque deste tipo", declarou nesta segunda-feira a porta-voz do comando sul do exército ucraniano, Natalia Gumeniuk, antes de destacar que um navio russo com mísseis foi observado no Mar Negro.

Segundo a Marinha ucraniana, 11 navios de guerra russos, incluindo o porta-mísseis, estão atualmente no Mar Negro, na costa da Ucrânia, e há outros no Mar de Azov e no Mediterrâneo, com um total de 76 ogivas que podem ser disparadas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertiu no domingo à noite que "a semana que começa pode ser tão difícil como a anterior", marcada por bombardeios em larga escala que provocaram grandes cortes de energia elétrica e água no momento em que o país registra temperaturas próximas de zero. "Nossas forças estão se preparando. Todo o Estado está se preparando. Imaginamos todos os cenários, inclusive com os aliados ocidentais", acrescentou Zelensky, antes de pedir aos compatriotas que prestem atenção aos alertas antiaéreos.

Zelensky também destacou uma situação "muito difícil" na frente de batalha, em particular na região de Donetsk, leste do país, onde os combates se concentram desde a retirada das forças russas da região de Kherson (sul). Segundo o balanço diário da presidência ucraniana, quatro civis morreram e 11 ficaram feridos entre domingo e segunda-feira no país.

Após os ataques russos da semana passada, milhões de ucranianos ficaram sem energia. Segundo a operadora nacional Ukrenergo, o país ainda enfrentava um déficit de energia em 27% dos domicílios nesta segunda-feira. Além disso, os cortes de emergência continuaram em todo o território.