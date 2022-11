Governo da Venezuela diz que fechou acordo com a oposição para liberar fundos bloqueados

O governo de Nicolás Maduro anunciou, nesta quinta-feira (24), que firmará com a oposição um acordo que liberará recursos da Venezuela bloqueados no exterior para financiar projetos sociais, após a confirmação da retomada das negociações entre ambas as partes no México.

"Concordamos em assinar no México" um acordo que estabelece "um mecanismo prático, voltado para abordar necessidades sociais vitais e atender a problemas de serviços públicos, com base na recuperação de recursos legítimos, de propriedade do Estado venezuelano, que hoje estão bloqueados no sistema financeiro internacional", indicou a delegação de Maduro em nota.

Entre outras coisas, os recursos serão destinados a reforçar o sistema público de saúde e a rede de energia deficitária e também apoiarão a atenção a situações de "emergência" provocadas pelas chuvas, como inundações e deslizamentos de terra, explica o documento, divulgado no Twitter pelo principal negociador do chavismo, Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento controlado pela situação.

Uma fonte da oposição havia revelado à AFP na quarta que um "acordo social" seria assinado no sábado. Não foi especificado o montante dos recursos bloqueados por sanções financeiras contra a Venezuela que se pretende liberar. Tampouco foi dito qual seria o conjunto de países que, assim como os Estados Unidos, impuseram medidas contra o país sul-americano.

Mais cedo, a embaixada de Noruega no México confirmou que representantes de ambas as partes retomariam formalmente no sábado as conversações. Além disso, segundo fontes, haveria encontros informais já nesta sexta.

Em seu comunicado, a delegação governamental assinalou que espera que o acordo social "abra as portas para avançar na extensa agenda de diálogo nacional".

Por sua vez, uma nota emitida pela principal aliança de partidos de oposição, a Plataforma Unitária, não menciona detalhes desse acordo revelado pela delegação governamental, mas ressalta que os partidos comparecerão às negociações "com a urgência e a vontade de chegar, de uma vez por todas, a acordos tangíveis e reais" para "a construção de condições e instituições que garantam - entre outras cosas - eleições livres e observáveis".