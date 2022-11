Nancy Pelosi deixará liderança democrata na Câmara dos EUA após partido perder maioria

Após 20 anos no comando da bancada democrata, a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou nesta quinta-feira (17) que não vai concorrer à reeleição para liderar o que a partir do ano que vem será a minoria - uma vez que a Casa será controlada a partir de 3 de janeiro pelo Partido Republicano.

Os republicanos conquistaram maioria na Câmara nas midterms, as eleições de meio de mandato, que ocorreram na última semana. A presidência da Casa na segunda metade do governo Joe Biden deve ser ocupada por Kevin McCarthy, hoje líder da minoria.

Nancy Pelosi comandou a bancada democrata na Câmara nos mandatos de quatro presidentes e, depois da vice Kamala Harris, é a mulher no cargo de mais alto escalão na política norte-americana. Ela foi eleita ao posto pela primeira vez em janeiro de 2003, no governo George W. Bush, na época como líder da minoria.

Quando Bush perdeu o comando da Câmara nas midterms de 2006, ela assumiu pela primeira vez o posto de presidente da Casa, no começo do ano seguinte. Manteve o cargo até a primeira metade do governo Obama, em janeiro de 2011, quando o partido saiu do controle da Casa, e voltou a ser líder da minoria. Foi assim até que Trump também teve sua própria derrota nas midterms, em 2018, e Pelosi voltou à Presidência da Câmara, cargo que ocupará até o próximo dia 3.

Por isso, havia certa pressão também para que ela abrisse mão do comando da bancada democrata para dar lugar a uma nova geração. A presidente da Câmara tem 82 anos e foi eleita pela primeira vez em 1987.

O deputado de Nova York Hakeem Jeffries, 52, é um dos cotados para ocupar o posto. Se eleito, será o primeiro parlamentar negro a liderar um partido no Legislativo norte-americano.