Juiz dos EUA dá 5 semanas para governo se preparar para fim de bloqueio de migrantes

AFP

Um juiz norte-americano adiou nesta quarta-feira (16) em cinco semanas sua ordem que põe fim ao uso de uma norma de saúde pública para bloquear a entrada de migrantes que solicitam asilo. Em seu parecer, Emmet Sullivan disse que consente com “grande relutância” com o pedido do governo Joe Biden de seguir aplicando o chamado Título 42 na fronteira com o México por mais cinco semanas, para se preparar diante de uma temida avalanche de migrantes.