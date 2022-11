Polônia atribui queda de míssil em seu território a erro da defesa antiaérea da Ucrânia

Os líderes ocidentais minimizaram nesta quarta-feira (16) os temores de que a explosão de um míssil na Polônia arrastaria a Otan para o conflito entre Rússia e Ucrânia, uma vez que seria um projétil extraviado da defesa aérea ucraniana. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Polônia (que faz parte dessa organização) afirmaram que a explosão, em um povoado polonês perto da fronteira com a Ucrânia, provavelmente se deveu a um míssil lançado pela defesa aérea de Kiev para tentar contra-atacar as ações da Rússia. Moscou negou envolvimento. O míssil, que caiu na terça-feira (15), matou dois homens em Przewodow , a seis quilômetros da Ucrânia, após atingir instalações agrícolas. A Polônia colocou seu exército em estado de alerta. O presidente polonês, Andrzej Duda, afirmou que "absolutamente nada indica que foi um ataque intencional contra a Polônia" e é "muito provável" que tenha sido um míssil ucraniano.

No mesmo sentido, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, disse que não há elementos que indiquem um "ataque deliberado", depois que a Rússia negou qualquer responsabilidade no incidente. A pedido da Polônia, a Otan convocou uma reunião de emergência para esta quarta-feira. No final do encontro, Stoltenberg disse que o impacto foi "provavelmente provocado por um míssil do sistema ucraniano de defesa antiaérea para defender o país de mísseis russos", mas reiterou que a "Rússia carrega, em última análise, a responsabilidade, pois continua sua guerra ilegal contra a Ucrânia". O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também afirmou que era "pouco provável" que o míssil tenha partido da Rússia. Já o secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, insistiu em que a Rússia era, em última instância, a responsável pelo incidente. O Kremlin voltou a afirmar que não tinha relação com o ocorrido. "Os destroços encontrados na Polônia foram identificados de forma categórica por especialistas russos (...) como elementos de um míssil guiado de sistemas de defesa antiaérea S-300 das Forças Armadas ucranianas", afirmou o Ministério russo da Defesa em um comunicado. "Os ataques de alta precisão foram executados na Ucrânia a uma distância superior a 35 km da fronteira Polônia-Ucrânia", acrescenta a nota. Inicialmente, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, havia descartado, como "teoria da conspiração", a ideia de que poderia ser um míssil ucraniano. Na terça-feira, míssil matou dois homens em Przewodow, a seis quilômetros da Ucrânia. FOTO: POLISH POLICE/HANDOUT/AFP/JC

No G-20, líderes ocidentais pedem calma