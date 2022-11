Biden volta ao cenário internacional fortalecido por resultados eleitorais

O presidente norte-americano, Joe Biden, deu início nesta quinta-feira (10) a uma viagem internacional, fortalecido pelos resultados das eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, que lhe permitirão consolidar em três fóruns multilaterais - a COP-27, a Asean e o G20 - sua imagem de defensor da democracia frente à China e à Rússia.

Nesta sexta, Biden participa da conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP-27), realizada na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh. No dia seguinte, viajará para o Camboja para assistir à cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e na próxima semana estará em Bali, Indonésia, para a cúpula do G20 de potências industrializadas e emergentes. O tour coincide com a volta ao cenário internacional do presidente chinês, Xi Jinping, fortalecido após conquistar um histórico terceiro mandato. Os dois líderes se reunirão na segunda-feira, em Bali, à margem da cúpula do G20.

A comunidade internacional aguardava os resultados das eleições para saber como Biden ressurgiria em nível global. Ele continuaria defendendo que os Estados Unidos liderem a luta pela democracia frente aos modelos autocráticos de China e Rússia? Ou sairia como um líder debilitado e ameaçado por um possível retorno de seu antecessor, Donald Trump, ao poder?

Nesta quinta, à medida que avançava a apuração dos votos, os republicanos do ex-presidente Trump pareciam se encaminhar para uma maioria na Câmara de Representantes, mas com uma vitória muito menor do que o esperado. O líder democrata, de 79 anos, comemorou o resultado das eleições, celebradas dois anos depois das presidenciais e consideradas um referendo sobre o ocupante da Casa Branca.

"(Nossos aliados internacionais) estavam muito preocupados em saber se continuaríamos sendo a democracia livre que éramos e se nossas normas e instituições importavam", disse Biden. "Com seus votos, o povo norte-americano falou e demonstrou mais uma vez que a democracia encarna o que somos", acrescentou.