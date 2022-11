Republicanos vencem em NY e Wisconsin e ficam perto de obter maioria na Câmara

Candidatos republicanos à Câmara dos Representantes dos EUA venceram disputas nos estados de Nova York e Wisconsin e ganharam assentos que antes eram ocupados por democratas. Com isso, o número de viradas a favor dos republicanos chegou a 11, contra apenas quatro dos democratas, segundo projeções da Associated Press.

No 17º distrito de Nova York, Mike Lawler derrotou o democrata Sean Patrick Maloney, que ocupa a cadeira pelo seu quinto mandato. Já em Wisconsin, Derrick Van Orden ganhou o assento do terceiro distrito de seu adversário Brad Pfaff.

Já os democratas ganharam mais uma cadeira na Pensilvânia, com a vitória de Chris Deluzio, e mantiveram assento em Wisconsin, com o sexto mandato confirmado para o deputado Dan Kildee.

Com os novos resultados, a imprensa norte-americana já conta de 198 - no caso do NY Times - a 222 cadeiras - no caso da NBC News - para o partido republicano na Câmara. São necessários 218 deputados eleitos para que um dos partidos tome controle da Casa.