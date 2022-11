Rússia abandona maior cidade conquistada na Guerra da Ucrânia

A Rússia anunciou nesta quarta (9) que determinou a retirada de suas forças militares de Kherson, a capital da província homônima que havia sido anexada pelo governo de Vladimir Putin em 30 de setembro. É uma das mais simbólicas derrotas de Moscou em seus quase nove meses de campanha militar contra o vizinho. Kherson havia sido conquistada em 2 de março, logo no começo da guerra, e foi a mais importante cidade ocupada até aqui pelos russos.

A facilidade da retirada, por humilhante que seja, deixou contudo a pulga atrás da orelha em Kiev. "Até vermos a bandeira ucraniana sobre Kherson, não faz sentido falarmos em retirada militar", afirmou o assessor presidencial Mikhailo Podoliak.

Com a medida, Moscou consolida o que havia telegrafado nas semanas anteriores, quando retirou a administração de ocupação da cidade e promoveu a evacuação de cerca de 100 mil civis para a margem leste do rio Dnieper, ao lado da cidade, criando assim uma nova fronteira para a região que Putin havia anunciado ser russa "para sempre".

A admissão da incapacidade de defesa da cidade, até pelas dificuldades de suprir as forças russas ante a escalada militar ucraniana naquela direção, foi feita em um evento televisionado com o ministro da Defesa, Serguei Choigu, e o novo comandante da invasão, general Serguei Surovikin. Os termos foram inusualmente francos. "Kherson não pode ser totalmente suprida. Tendo estudado compreensivamente a situação corrente, propomos fazer a defesa a partir da margem esquerda do rio Dnieper", disse Surovikin em frente a um mapa que foi desfocado na transmissão.

"Eu entendo que é uma decisão muito difícil, mas ao mesmo tempo vamos preservar a coisa mais importante: as vidas de nossos soldados e, no geral, a eficácia de combate das tropas", disse, completando: "Seria fútil mantê-las numa área limitada na margem direita".

Não se sabe quantos habitantes ficaram para trás, mas a cidade tinha quase 300 mil moradores antes da guerra. Com a retirada, os russos fazem aquilo que analistas militares sugeriam nas últimas semanas: reforçaram a sua linha de defesa ao longo do Dnieper, em si uma formidável barreira natural contra ataques.

Com a retirada, Moscou em tese terá mais capacidade de defender o restante de Kherson. Cerca de 80 mil dos 320 mil reservistas convocados para reforçar o esforço de guerra foram deslocados para as áreas ao sul e ao leste da Ucrânia. Assim, apenas Lugansk aparece quase toda sob controle russo entre as quatro áreas anexadas por Putin: Donetsk, também no leste, e Zaporíjia, vizinha no sul de Kherson, têm partes nas mãos dos ucranianos.