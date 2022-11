Da CO-P27, Petro e Maduro convidam a começar do zero uma aliança amazônica

Os presidentes da Colômbia e Venezuela, Gustavo Petro e Nicolás Maduro, respectivamente, lançaram um apelo nesta terça-feira (8), da COP27, para que se estabeleça a partir do zero uma ambiciosa aliança para a proteção da Amazônia.

"Estamos determinados a revitalizar a floresta amazônica", declarou Petro no balneário egípcio de Sharm el Sheikh, onde acontece a cúpula anual do clima, durante um ato que também contou com a presença dos presidentes da Venezuela e do Suriname, Chan Santokhi. “Se nós, sul-americanos, temos alguma responsabilidade, é parar a destruição da Amazônia e iniciar um processo de recuperação coordenado, eficiente, consciente”, afirmou Maduro.

Os dois líderes celebraram a volta ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva, que deve participar da COP-27, e Petro destacou que a entrada do Brasil na aliança "é absolutamente estratégica". As ambições são grandes para o que, no momento, ainda é uma declaração de intenções e que quer abarcar os nove países da bacia amazônica.

Petro, promotor da iniciativa, também convocou o envolvimento dos Estados Unidos, já que, no continente, é "o país que mais polui". A superpotência tem, ao sul, "a esponja que mais absorve CO2 no continente americano". A respeito de financiamento, sugeriu “abrir um fundo” que deverá contar “com orçamento” e também com “o aporte das empresas privadas mundiais e dos Estados do mundo”.

O líder colombiano lembrou o anúncio feito na véspera de que seu país mobilizará US$ 200 milhões por ano durante 20 anos para a conservação da Amazônia. E lançou um apelo à solidariedade dos organismos multilaterais. “Um dos temas de consenso que podem nos unir com a África, com parte da Ásia, é a troca da dívida pela ação climática”, onde o FMI “tem um papel a desempenhar”, junto com os grandes países desenvolvidos do mundo, insistiu.

"É uma mensagem política bem importante", mas "o assunto é como estas intenções se materializam", disse à AFP Harol Rincón Ipuchima, líder indígena colombiano do povo Maguta e atual copresidente do caucus indígena da Convenção-quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês).

Queremos "dialogar para ver de que forma a bacia amazônica aporta dinâmica às economias", não com o garimpo, o petróleo ou o carvão, mas com serviços ambientais, por exemplo, ou os mercados de carbono, acrescentou o dirigente indígena.

Segundo a organização Amazon Conservation, que monitora o desmatamento na região, cerca de 13% da biomassa original amazônica já desapareceu. A Colômbia, em particular, perdeu entre 2018 e 2021 uma superfície de 7.018 km2, segundo a ONU.

E na Venezuela, o governo Maduro tem sido criticado por suas políticas de extração no 'Arco Minerador do Orinoco', uma extensa região do sul do país, rica em ouro e outros minerais, como ferro e coltan. Organizações ambientais denunciam um "ecocídio" na região, onde atuam grupos violentos que tentam controlar o garimpo ilegal.

Segundo a iniciativa Global Forest Watch, a Venezuela perdeu entre 2000 e 2020, 25% de sua cobertura arbórea: 1,37 milhão de hectares, 18 vezes a superfície da cidade de Caracas. O estado do Amazonas venezuelano perdeu 2.300 quilômetros quadrados de floresta só entre 2015 e 2020, segundo a ONG Orinoco SOS.