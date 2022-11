RS apresentará ações climáticas na COP27 no Egito

O Rio Grande do Sul estará presente na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que acontecerá no Egito, entre os dias 6 e 18 de novembro. O evento reunirá autoridades de vários países a fim de debater medidas para conter a crise climática global.

A comitiva do governo é formada por representantes das Secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema); da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr); de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Casa Civil e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Também integram o grupo membros do Ministério Público Estadual.

A delegação participará, entre os dias 10 e 15 de novembro, de painéis no estande do Ministério do Meio Ambiente e de reuniões técnicas com agentes nacionais e internacionais que terão como tema central as ações coletivas para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Dentre as iniciativas que o Rio Grande do Sul vai apresentar na COP27 estão as políticas de baixo carbono, que visam reduzir o nível de emissão dos gases do efeito estufa, a proposta de mensuração científica do fluxo de carbono nas diversas cadeias produtivas do Estado e projetos de produção do hidrogênio verde.

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, disse que essa troca de conhecimentos será crucial para o enfrentamento dos desafios climáticos em todo o mundo. “Queremos atuar de acordo com as melhores práticas adotadas no globo. Nós incentivamos as energias limpas e renováveis e aderimos a campanhas de neutralização das emissões. Além disso, temos firmado acordos com entidades internacionais ligadas à sustentabilidade, o que demonstra a relevância da agenda climática no nosso Estado”, afirmou Marjorie.

O secretário da Agricultura, Domingos Velho Lopes, ressaltou que o RS executa diversas práticas para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. “A atividade produtiva que realizamos sequestra mais carbono do que emite e serve de modelo para o mundo. A ideia é que os países interajam e trabalhem juntos, pensando em um futuro sustentável para todos”, pontuou.

A programação inclui também dias temáticos para discussões focadas, inclusive por meio de eventos paralelos, painéis de discussão, mesas redondas e outros formatos interativos para deliberar e compartilhar informações com o público em geral.

A COP27 terá como sede a cidade egípcia de Sharm El-Sheikh, que foi escolhida porque vem alcançando importantes avanços em questões relacionadas à sustentabilidade.

No ano passado, o Rio Grande do Sul também enviou representantes à COP26, que aconteceu na cidade de Glasgow, na Escócia. Na ocasião, diversas nações reafirmaram o compromisso de conter o aumento da temperatura média global. A neutralização das emissões de carbono até 2050 é uma das metas assumidas pelo Estado.