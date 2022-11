Os tumultos que mais causaram mortes no mundo nos últimos 10 anos

O tumulto que deixou 156 mortos e ao menos 151 feridos, na madrugada de domingo (30), em Seul, capital da Coreia do Sul, durante uma celebração de Halloween, está entre os mais mortais dos últimos dez anos.

Na data, milhares de jovens comemoravam o Halloween – a primeira grande festa de rua em dois anos devido à pandemia –, no distrito de Itaewon, em Seul, conhecido por sua intensa vida noturna e seu caráter cosmopolita e internacional, com a presença de muitos turistas e estrangeiros. Um tumulto – que ainda não se sabe como começou – em um beco com cerca de três metros de largura fez centenas de pessoas serem pisoteadas e prensadas uma contra as outras, o que levou à tragédia.

A polícia enviou 137 agentes a Itaewon - onde havia mais de 100 mil pessoas, segundo estimativas - e 6.500 a outro ponto de Seul onde 25 mil pessoas participavam de um protesto. A prefeitura de Seul tem um sistema que monitora multidões em tempo real a partir da coleta de dados de smartphones, de modo a antecipar a formação de aglomerações. A imprensa sul-coreana aponta, porém, que o modelo não foi aplicado no sábado. A percepção, portanto, é de que a tragédia poderia ter sido evitada.

Meca: 2.300 mortos

Em 24 de setembro de 2015, uma gigantesca confusão nos arredores de Meca, durante a peregrinação anual, deixou 2.300 mortos, a catástrofe mais mortal da história do hajj. Peregrinos contam que o tumulto começou com o fechamento de uma rodovia e a má administração do fluxo de pessoas pelas forças de segurança. O Irã, que perdeu 464 de seus fieis, criticou a Arábia Saudita pela precária organização do evento.

Coreia do Sul: ao menos 156 mortos

Nas últimas horas deste sábado, 29 de outubro de 2022, ao menos 156 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em Seul em um tumulto durante as celebrações do Halloween. O evento aglomerou milhares de pessoas nas estreitas ruas de um bairro da capital sul-coreana.

Indonésia: ao menos 133 mortos

Em 1º de outubro de 2022, a polícia indonésia tentou controlar uma multidão de torcedores de futebol com gás lacrimogêneo, causando uma fuga desordenada em um estádio em Malang, no leste da ilha de Java. Pelo menos 133 pessoas morreram, incluindo mais de 40 crianças. Muitas vítimas foram pisoteadas ou sufocadas quando tentavam chegar até os portões, que estavam fechados ou eram muitos estreitos. Seis pessoas, incluindo três policiais, foram indiciadas e um delegado transferido para outra região.

Índia: ao menos 115 mortos

Em 13 de outubro de 2013, uma festa religiosa no estado indiano de Madhya Pradesh (centro) terminou com ao menos 115 mortos, pisoteados ou afogados, e mais de 110 feridos. Cerca de 20.000 pessoas estavam em uma ponte sobre o rio Sindh, quando segundo as autoridades locais, um boato sobre sua possível queda gerou um movimento de pânico.

Costa do Marfim: ao menos 60 mortos

Em 1º de janeiro de 2013, ao menos 60 pessoas - entre elas muitos jovens - morreram após um tumulto entre uma multidão que assistia aos fogos de artifício da São Silvestre em Abidjão.

Irã: 56 mortos

Em 7 de janeiro de 2020, um tumulto no cortejo fúnebre do general iraniano Qasem Soleimani em Kerman (sudeste) deixou 56 mortos entre a multidão presente. Soleimani foi morto em 3 de janeiro em um ataque com um drone norte-americano quando deixava o aeroporto de Bagdá. Ele era considerado um herói por seu combate aos jihadistas no Iraque e na Síria.

Etiópia: ao menos 52 mortos

Em 2 de outubro de 2016, ao menos 52 pessoas morreram segundo as autoridades --mais de 100 segundo a oposição - em um tumulto em Bishoftu (50 km ao sudeste de Adis Abeba), após enfrentamentos com a polícia durante o tradicional festival Irreechaa, que marca o fim da temporada de chuvas.

Tanzânia: 45 mortos

Em 21 de março 2021, 45 pessoas morreram em uma confusão no estádio de Dar es Salaam, capital econômica da Tanzânia, onde se celebrava uma homenagem ao falecido presidente John Magufuli.

Israel: 45 mortos

Em 30 de abril de 2021, um tumulto durante a peregrinação que marca a festividade judia de Lag Baômer no Monte Meron, no norte de Israel, causou a morte de pelo menos 45 pessoas.