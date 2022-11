Netanyahu negocia formação de governo que pode ser o mais à direita da história de Israel

Grande vencedor das eleições legislativas, Benjamin Netanyahu lançou negociações com seus aliados religiosos e de extrema direita pra formar um governo que pode ser o mais à direita da história de Israel, gerando preocupação internacional e local.

"Para onde vão?" foi a manchete desta sexta-feira (4) do Yediot Aharonot, o jornal mais vendido em Israel, com fotos de Netanyahu, imputado por corrupção, e a estrela em ascensão da extrema direita, Itamar Ben Gvir.

Com 64 do total de 120 cadeiras no Knesset (Parlamento), o bloco de direita de Netanyahu – que deixou o poder em junho de 2021, após 12 anos contínuos de liderança – ganhou as eleições de terça-feira. Seu partido, o Likud, obteve 32 assentos, seus aliados religiosos, 18, e a aliança "Sionismo religioso", 14, um recorde para a extrema direita.

"Este vai ser um governo sem precedentes", prevê no Yediot Aharonot a analista política Sima Kadmon. "A maioria das pastas importantes estará nas mãos de fanáticos (...) Todo mundo sabe que, se somente uma fração do que foi prometido for cumprido, o país será diferente".

Já o lado "anti-Netanyahu" liderado pelo primeiro-ministro em final de mandato, Yair Lapid (centrista), obteve 51 cadeiras.