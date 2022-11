COP27, a conferência do clima da ONU, começa neste domingo, no Egito

O Egito será o anfitrião da 27ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro (COP27) sobre as Mudanças Climáticas, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), na cidade turística de Sharm el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho. A partir deste domingo (6) até 18 de novembro, líderes de praticamente todos os países marcarão presença em algum dos compromissos do evento, cujo principal objetivo é novamente impulsionar os esforços globais para frear a crise climática, que intensifica os desastres naturais, e isso passa por conter a derrubada da floresta amazônica em território brasileiro.

Nos últimos anos, as COPs - realizadas desde 1995 - resultaram em alguns dos acordos mais importantes da história, como o Acordo de Paris, na COP21, em Paris, na França, e a criação do mercado global de carbono, na COP26, em Glasgow, na Escócia.

Neste ano, a delegação brasileira deve contar com mais de 500 integrantes, entre representantes federais, de governos estaduais e de empresas privadas. Recém-eleito presidente para um terceiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também confirmou que irá ao Egito, mas ainda não definiu a data. Na campanha, Lula deixou claro que a agenda ambiental será prioridade no seu governo. Espera-se, portanto, que seja lembrado disso por outros líderes mundiais, entre eles o dos EUA, Joe Biden.

A COP26 foi concluída com o compromisso de se manter o aquecimento global em 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, uma meta que o mundo não cumprirá, devido às atuais tendências de emissão. Pesa na meta não cumprida a utilização ainda predominante dos combustíveis fósseis, que são os maiores contribuintes para a mudança climática e representam 75% das emissões de gases do efeito estufa no mundo, segundo a ONU.

A reunião promete avançar no processo de implementação das metas estabelecidas nas edições anteriores, além de preparar o caminho para ambições futuras. No centro das discussões devem estar o financiamento das ações, a adaptação climática, o mercado de carbono e a mitigação.