Cuba pede à Assembleia-Geral da ONU fim do embargo dos EUA

A Assembleia-Geral da ONU começou a analisar nesta quarta-feira (2) uma nova proposta de resolução apresentada por Cuba para exigir "o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro" imposto pelos Estados Unidos há 60 anos.

O projeto de resolução, que será votado nesta quinta-feira (3), expressa sua "preocupação" com a manutenção do embargo econômico e seus "efeitos negativos sobre a população cubana".

Cuba defende a "igualdade soberana" dos Estados, a "não ingerência em seus assuntos internos" e a "liberdade de comércio e de navegação" para exigir o fim do embargo, imposto em fevereiro de 1962, em plena Guerra Fria, pelo então presidente John F. Kennedy, e reforçado progressivamente desde essa época.

Um relatório preparado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, a pedido da Assembleia-Geral, conclui que "a continuação do bloqueio financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba é incompatível com um sistema baseado no Estado de Direito". "Baseia-se mais no exercício do poder político e econômico", diz.