Rússia volta ao acordo de grãos com a Ucrânia após receber garantias de segurança

acordo mediado pela ONU para permitir embarques de grãos de portos ucranianos através do Mar Negro A Rússia confirmou nesta quarta-feira (2) que retomou o, aliviando as incertezas sobre um pacto que ofereceu esperança a países que enfrentam grave escassez de alimentos.

Moscou suspendeu sua participação no acordo após um ataque de drones que danificou pelo menos um dos navios de guerra do Kremlin perto da cidade de Sebastopol, na Crimeia. O acordo fechado em julho buscava aliviar a crise alimentar global que começou após a invasão da Rússia na Ucrânia. Moscou alegou, sem provas, que o ataque mostrou que as águas usadas para transportar grãos não eram seguras.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que recebeu uma garantia do governo ucraniano de que não usaria os carregamentos civis para "operações militares contra a Federação Russa", segundo a agência de notícias estatal russa Tass.

O acordo, conhecido como Iniciativa de Grãos do Mar Negro, encerrou um bloqueio russo de cinco meses aos portos da Ucrânia e deveria expirar no final de novembro. Nas últimas semanas, a Rússia sugeriu que poderia se recusar a estender este prazo se as exigências de Moscou sobre suas exportações de alimentos e fertilizantes não fossem atendidas.

Embora o principal objetivo do acordo de grãos fosse acabar com o bloqueio da Rússia às exportações ucranianas, que vinha contribuindo para uma crise global de alimentos, também permitiu mais embarques de grãos e fertilizantes russos. Como parte do acordo, os Estados Unidos e a União Europeia deram garantias de que bancos e empresas envolvidas no comércio desses produtos com os russos estariam isentos de sanções.

O status do acordo - intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas - era incerto havia dias, embora alguns embarques previamente autorizados tenham continuado até terça-feira. Amir Abdulla, um funcionário da ONU que coordena os embarques, disse em sua conta no Twitter que espera que os navios comecem a partir novamente nesta quinta-feira, sem dar mais detalhes.

O presidente Vladimir Putin, da Rússia, deixou a porta aberta para a retomada do acordo, dizendo a repórteres nesta semana: "Não estamos encerrando nossa participação nesta operação".

Analistas disseram que a Rússia também levantou objeções sobre sua incapacidade de exportar grandes quantidades de seus próprios produtos agrícolas, como o acordo permite, porque os compradores temiam violar as sanções ocidentais que restringem o comércio com Moscou.

Na terça-feira, a agência Tass informou que Putin havia dito ao presidente turco em um telefonema que queria uma "investigação detalhada" do ataque à frota russa e "garantias reais" de que Kiev não usaria os corredores de grãos do Mar Negro para fins militares. "Só depois disso seria possível considerar a retomada da 'iniciativa do Mar Negro'", disse Putin em um comunicado à imprensa.

Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado, explicou na mesma data que a suspensão do acordo pela Rússia "teve um impacto imediato nos preços globais dos alimentos" e que os navios nos portos do Mar Negro estavam "carregados" e "prontos para partir", incluindo um com trigo destinado à resposta de emergência aos países no Chifre da África, onde a fome está aumentando.