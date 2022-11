Reino Unido promete medidas 'mais radicais' contra imigração irregular

O Reino Unido adotará políticas "mais radicais" para enfrentar a imigração irregular, disse nesta terça-feira (1º) o ministro da Imigração, Robert Jenrick, em um momento em que há um número recorde de pessoas que atravessam o Canal da Mancha em pequenas embarcações.

"Temo que teremos que olhar para opções mais radicais para garantir que nossas leis sejam adequadas, que os migrantes em situação irregular sejam devolvidos rapidamente e para dissuadir as pessoas de virem para o Reino Unido", disse Jenrick à rádio BBC.

"O Reino Unido não pode continuar sendo um imã para migrantes econômicos", afirmou.

Cerca de 40.000 pessoas fizeram a travessia perigosa do continente para o Reino Unido através do Canal da Mancha até agora este ano, com o governo projetando que esse número chegue a 50.000 até o final do ano.

Jenrick falou sobre o assunto depois que a ministra do Interior, Suella Braverman, provocou polêmica na segunda-feira por se referir ao fluxo de imigrantes como uma "invasão".

Questionado sobre os comentários de Braverman, Jenrick disse à Sky News: "Em uma posição como a minha, você precisa escolher suas palavras com muito cuidado".

"Eu nunca demonizaria as pessoas que vêm para este país em busca de uma vida melhor. Eu entendo e aprecio nossa obrigação com os refugiados", disse ele.

O Reino Unido chegou a um acordo com Ruanda para que os solicitantes de asilo que chegam ao país de forma irregular esperem no país africano enquanto o seu pedido é processado.

Atualmente, este controverso acordo está suspenso após uma decisão da Justiça europeia