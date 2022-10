Em telefonema, Macron parabeniza Lula e chama eleição de 'notícia formidável'

Folhapress

O presidente da França, Emmanuel Macron, ligou para o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais. Na chamada, o francês felicita o brasileiro e diz que a eleição de Lula é "uma notícia formidável". Lula agradeceu e disse estar muito feliz "porque conseguimos resgatar a democracia". Conectando-se com o Brasil.Connexion avec le Brésil. pic.twitter.com/cpYEf7dvGE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 31, 2022 Ainda no domingo (30), Macron foi um dos primeiros a líderes mundiais a parabenizar Lula momentos após o resultado do 2º turno da eleição. Pelo Twitter, o francês disse que a vitória "dá início a um novo capítulo da história do Brasil" e que, juntos, França e Brasil vão "enfrentar os muitos desafios comuns".