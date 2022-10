Tragédia expõe falhas em modelo de controle de multidão da Coreia do Sul

Conhecida por sua resposta rápida e controlada em eventos com grandes públicos, a morte de 153 pessoas em uma festa de Halloween em Seul, no sábado à noite (29), faz a Coreia do Sul se questionar sobre a própria capacidade de organização e resposta a incidentes envolvendo multidões. Vários jovens, a maioria na casa dos 20 anos, morreram esmagados presos em um beco. Há dezenas de feridos.

As autoridades sul-coreanas se esforçam agora para identificar os mortos e feridos. Para analistas, o tumulto destacou as limitações nas políticas do país que regem multidões em locais públicos. Testemunhas e parentes de vítimas também questionavam porque as forças de segurança não responderam mais rapidamente.

Embora protocolos de segurança detalhados sejam necessários para eventos oficiais, como festivais, os mesmos métodos de prevenção de desastres não se aplicam a espaços públicos onde se espera que grandes multidões se reúnam informalmente. Isso levou a ações ambíguas, sem que nenhuma agência reivindicasse a responsabilidade, dizem especialistas.

"Mesmo que não haja um organizador principal, se um grande número de pessoas é esperado como era o caso, é necessário que as instituições tomem medidas antecipadamente para fortalecer seus esforços de prevenção com base no potencial risco de desastre", disse Kim Dae-jin, professor de engenharia de segurança e estudos de mitigação de desastres na Universidade Woosuk, na província de North Jeolla.

As causas do incidente ocorrido no bairro de Itaewon ainda estão sendo investigadas. Testemunhas e vídeos do momento indicam que a causa foi a acumulação de pessoas em um beco estreito que liga a avenida principal do bairro a uma área de bares movimentada. Centenas de pessoas foram pisoteadas e muitas morreram asfixiadas.

Embora o bairro seja conhecido como um destino famoso para o Halloween, autoridades em Seul admitiram ter sido pegas de surpresa pela multidão desorganizada. Este ano foi o primeiro Halloween sem restrições por causa da pandemia de coronavírus, atraindo jovens ainda mais entusiasmados ao bairro.

Pelo menos 200 policiais foram enviados para a área durante todo o fim de semana - cerca de 1 policial para cada 500 pessoas estimadas. Naquele mesmo dia, as forças policiais estavam focadas em monitorar e controlar multidões em protestos antigoverno em outras áreas de Seul.

As autoridades locais montaram uma equipe de investigação para verificar se os protocolos de segurança foram seguidos. Líderes políticos, do governo e oposição, pediram à polícia que identifique imediatamente a causa do acidente.

Conhecido pelo controle rigoroso de multidões, Coreia do Sul tenta entender onde falhou

A tragédia surpreende em um país com fama de fazer um controle rigoroso de multidões, com imagens recorrentes de grande manifestações nas ruas seguidas por policiais vestidos com jaquetas verde-amarelo, guiando a multidão e desviando cuidadosamente o tráfego.

Em 2021, o Ministério do Interior e Segurança da Coreia do Sul lançou um manual de gerenciamento de desastres e segurança para ajudar a supervisionar protocolos em grandes eventos após uma revisão de tragédias anteriores. Agora, os observadores estão perguntando como uma cidade que parece ter o controle de multidões como uma ciência pode falhar em uma das noites mais movimentadas do ano.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, prometeu que uma investigação exaustiva das causas será prioridade de seu governo. Quase 100 das 153 vítimas eram mulheres, segundo bombeiros do distrito de Yongsan. Pelo menos 20 estrangeiros estão entre os mortos.