AFP

Ao menos 60 pessoas morreram na Índia neste domingo (30) quando uma ponte suspensa da era colonial desabou no estado de Gujarat, disse um ministro do governo regional à AFP. As autoridades indicaram que cerca de 500 pessoas estavam na ponte comemorando um festival quando os cabos que sustentavam a estrutura cederam, fazendo com que ela desabasse no rio. Gujarat bridge collapse toll rises to 70(@saurabhv99)#Morbi #Gujarat #News @Chaiti pic.twitter.com/N70HZ8ZSpD — IndiaToday (@IndiaToday) October 30, 2022 "Sessenta pessoas morreram. Mais de 80 foram resgatadas", disse Brijesh Merja, ministro do estado de Gujarat, onde ocorreu a tragédia. Outras fontes ofereceram informações não confirmadas de 90 mortes no acidente, ocorrido em Morbi, cerca de 200 quilômetros a oeste da principal cidade de Gujarat, Ahmedabad."As pessoas caíram umas em cima das outras depois que a ponte desabou. O grupo se reuniu na ponte para os rituais e para o festival de Diwali. Havia muitas crianças e mulheres entre as vítimas", disse uma testemunha à imprensa local.Vídeos divulgados que ainda não foram verificados mostraram pessoas penduradas nos restos da estrutura no escuro e tentando nadar até a costa em segurança.A ponte suspensa de 233 metros, construída na era do mandato britânico, foi aberta ao público esta semana após meses de reparos. A emissora NDTV informou que a ponte reabriu na quarta-feira apesar de não ter um certificado de segurança e que imagens de vídeo feitas no sábado mostraram que ela balançava.As autoridades lançaram uma operação de resgate após o colapso com submarinos enviados para a área para encontrar os desaparecidos. O primeiro-ministro Narendra Modi, que estava visitando Gujarat, anunciou uma indenização para as famílias das vítimas e dos feridos no acidente.Modi pediu a "mobilização urgente de equipes para resgate", tuitou seu escritório. "Ele pediu que a situação fosse monitorada de perto e continuamente e (que as autoridades) estendessem toda a ajuda possível aos afetados".