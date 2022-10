Mortos em festa de Hallowen em Seul passam de 150

Entre os estrangeiros mortos estavam cidadãos dos Estados Unidos, Irã, China, Uzbequistão, Noruega, Áustria, Vietnã, Cazaquistão e Sri Lanka, confirmou o Ministério do Interior. As autoridades de Seul disseram que também receberam 2.642 relatos de pessoas desaparecidas.

O Ministério do Interior informou à AFP que 153 pessoas morreram, incluindo 20 estrangeiros, na debandada, que ocorreu por volta das 22h, hora local (10h no horário de Brasília). A maioria eram mulheres jovens na faixa dos 20 anos, disse, acrescentando que 134 pessoas ficaram feridas.

Testemunhas contaram como as pessoas tentaram sair da multidão sufocante, empilhando-se umas sobre as outras enquanto os paramédicos, sobrecarregados pelo número de vítimas, pediam aos transeuntes que os ajudassem a prestar os primeiros socorros. "Havia tantas pessoas empurrando umas às outras que fiquei preso na primeira multidão e no começo não consegui sair", contou à AFP Jeon Ga-eul, de 30 anos, que tomava uma bebida em um bar no momento. "Saí para ver e vi pessoas prestando primeiros socorros cardiorrespiratórios."

O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol declarou um período de luto nacional neste domingo, dizendo em um discurso na televisão que foi "uma tragédia e um desastre que não deveriam ter acontecido". Ele assegurou que o governo fará uma "investigação rigorosa" das causas e tomará medidas para "garantir" que um incidente como este "não volte a acontecer no futuro".

O tumulto e a debandada ocorreram na capital do distrito popular de Itaewon, onde a imprensa local indica que até 100.000 pessoas - a maioria adolescentes e jovens de 20 e poucos anos - chegaram na noite de sábado, enchendo seus becos e ruas sinuosas, na primeira grande festa em Seul após a pandemia.

Maioria das vítimas foi pisoteada

Choi Seong-beom, do Corpo de Bombeiros, explicou que "o alto número de vítimas se deve ao fato de muitas terem sido pisoteadas". "As pessoas caíram empilhadas umas sobre as outras como em um túmulo. Algumas gradualmente perderam a consciência e outras pareciam mortas naquele momento", disse uma testemunha à agência de notícias Yonhap.

Em entrevista à rede local YTN, o médico Lee Beom-suk descreveu as cenas de tragédia e caos. "Quando tentei ajudar, havia duas vítimas deitadas na calçada. Mas o número disparou logo depois, sobrecarregando os socorristas no local", contou.

"Muitos transeuntes vieram nos ajudar. É difícil descrever em palavras. Os rostos de tantas vítimas estavam pálidos. Eu não conseguia sentir seu pulso ou respiração e muitos tinham o nariz sangrando", acrescentou.

Uma usuária do Twitter que disse que estava em Itaewon quando a tragédia ocorreu compartilhou um vídeo mostrando centenas de pessoas fantasiadas em um beco estreito repleto de bares e cafés. A multidão parece calma no início, mas depois a comoção se instala e as pessoas começam a se empurrar. Gritos e suspiros são ouvidos e uma mulher diz em inglês: "Meu Deus, meu Deus".