Comissão Europeia vai liberar 250 bilhões de euros para apoiar a transição verde

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta sexta-feira (28), que a Comissão irá liberar cerca de 500 bilhões de euros do projeto NextGenerationEU, dos quais 250 bilhões de euros serão para apoiar a transição verde.

Em discurso inicial na Conferência da União Europeia sobre o Investimento Sustentável 2022, ela destacou ainda que a criação do projeto REpowerEU irá não só acelerar os investimentos de energia limpa, mas acabar com a dependência da Europa em relação à energia fornecida pela Rússia. Ela reforçou a necessidade de investimentos públicos com a mobilização de capital privado e o "empoderamento" de trabalhadores com habilidade para a transição verde.

Em seu discurso, Ursula von der Leyen acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de usar combustíveis fósseis "como uma arma contra a Europa" desde o início da guerra na Ucrânia. "Não seremos chantageados e não iremos comprometer nossos valores. Estamos determinados em finalizar nossa dependência dos combustíveis fósseis da Rússia".

Ainda, ela destacou que a Europa já conseguiu encher os estoques de gás natural em mais de 90% e economizar 15% do consumo.