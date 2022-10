Air France critica expertise 'parcial' em julgamento sobre tragédia do voo Rio-Paris

AFP

A defesa da Air France criticou, nesta quarta-feira (26), no julgamento do acidente aéreo do voo Rio-Paris, uma expertise manchada, segundo ela, por uma "parcialidade objetiva" em razão do envolvimento da Airbus. A companhia aérea e a fabricante estão sendo julgadas desde 10 de outubro e até 8 de dezembro por homicídio culposo, após o acidente em 1º de junho de 2009 do voo AF447, que ligava Rio de Janeiro a Paris, e que caiu no oceano Atlântico matando todas as 228 pessoas a bordo, entre elas vários gaúchos.