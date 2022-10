Às vésperas da COP27, ONU adverte sobre compromissos climáticos

"Ainda não estamos nem perto do nível e do ritmo das reduções de emissões necessárias para nos colocar no caminho de um mundo de 1,5°C de aumento máximo da temperatura", destacou Stiell em um comentário por escrito sobre esta síntese. "Para manter vivo o objetivo, os governos devem reforçar os planos agora e aplicá-los nos próximos oito anos", insistiu.

Na COP26, celebrada em 2021 em Glasgow (Escócia), os signatários do acordo se comprometeram a aumentar a cada ano suas "contribuições determinadas em nível nacional" (NDC, na sigla em inglês), em vez de a cada cinco anos, como estava previsto no acordo assinado em 2015.

Distante de restringir o aumento da temperatura a 1,5°C ou 2°C, os dois limites emblemáticos do tratado, os planos de redução das emissões de gases do efeito estufa das 193 partes signatárias "podem colocar o mundo no caminho de um aquecimento de 2,5°C até o fim do século", alerta o escritório de Mudanças Climáticas da ONU em seu último resumo dos compromissos recebidos.

Os compromissos internacionais mais recentes sobre o clima estão muito longe de responder ao objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5°C, advertiu a ONU nesta semana, a menos de duas semanas da COP27, no Egito.

De acordo com especialistas das Nações Unidas, as emissões mundiais devem registrar queda de 45% até 2030, na comparação com os níveis de 2010. Isto permitiria cumprir o objetivo estabelecido em relação às temperaturas médias da era pré-industrial, quando a humanidade começou a explorar, em larga escala, as energias fósseis, que produzem os gases do efeito estufa responsáveis pelo aquecimento.

O novo resumo das NDC calcula, porém, que os compromissos atuais levariam a um aumento de 10,6% das emissões durante o mesmo período. No entanto, permitiria uma queda das emissões depois de 2030, o que não era o caso no ano passado.

A poucos dias do início da COP27, onde milhares de delegados e mais de 90 líderes de todo o mundo, segundo o governo do Egito, analisarão o futuro climático do planeta, a publicação é um novo alerta. Os efeitos da mudança climática foram sentidos como nunca em 2022, com muitos países afetados por secas, grandes incêndios, ondas de calor, inundações e outros desastres.

Painel 2022 advertiu para o pouco tempo que resta para um 'futuro habitável' na Terra

As concentrações de metano, CO2 e óxido de nitrogênio, um poderoso gás de efeito estufa, aumentaram até alcançar níveis recorde na atmosfera no ano passado, informou na semana que passou a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Em um outro estudo sobre as estratégias no longo prazo para a "neutralidade de carbono", publicado na quarta-feira (26), a ONU Clima calcula que as emissões dos países que adotaram tais planos poderiam diminuir 68%, se realmente forem aplicados. Mas alerta que "muitos" desses planos são "incertos" e sem aplicação concreta.

"A COP27 é uma oportunidade para que os líderes mundiais revitalizem a luta contra a mudança climática", afirmou Stiell, que fez um apelo para que as nações "passem das negociações à aplicação e avancem nas profundas transformações que devem acontecer em todos os setores diante da emergência climática".

O relatório mais recente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, publicado em 2021/22, advertiu sobre o pouco tempo que resta para assegurar um "futuro habitável" para a humanidade.

Mas, insistindo na necessidade de não permanecer de braços cruzados, os cientistas enfatizam que cada fração de grau de aquecimento evitado conta e pedem aos governos que se comprometam mais com a redução das emissões.

"O relatório sobre as NDC e o documento do IPCC são recordações úteis", afirmou o ministro egípcio das Relações Exteriores, Sameh Choukri, que presidirá a COP27. "É indispensável aumentar as ambições e colocá-las em prática de maneira urgente para nos protegermos de impactos climáticos severos, de perdas e danos devastadores", declarou em um comunicado.