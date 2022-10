Papa Francisco reza pelo Brasil e pede fim do ódio a 4 dias do 2º turno

O Papa Francisco afirmou que reza para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência nesta quarta-feira (26), durante a Audiência-Geral que celebra toda semana na praça São Pedro, em Roma. A informação é da Vatican News, portal de notícias da Santa Sé.

A declaração é feita quatro dias antes do segundo turno das eleições, marcado para o fim de semana - e duas semanas depois de militantes bolsonaristas causarem tumulto no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no dia nacional de sua celebração.

A santa, aliás, foi citada diretamente pelo pontífice em sua fala desta quarta: "Rezo para que Nossa Senhora Aparecida proteja e cuide do povo brasileiro", disse ele.

O líder da Igreja Católica ainda mencionou a beatificação de Benigna Cardoso da Silva, em Crato, no Ceará, no início da semana. A menina de 13 anos foi morta durante uma tentativa de estupro, em 1941. O Papa a descreveu como "uma jovem mártir que, seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade".