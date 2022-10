Rússia ataca infraestrutura de energia e depósito de combustíveis na Ucrânia

Os ucranianos continuam enfrentando grandes cortes de energia elétrica devido aos bombardeios contra as infraestruturas do país por parte das tropas russas, que neste domingo (23) anunciaram a destruição de um depósito de combustíveis da Força Aérea de Kiev. A operadora nacional ucraniana Ukrenergo efetuou ao longo do dia uma série de cortes de energia em Kiev para "estabilizar" o abastecimento, informou a empresa privada de energia elétrica DTEK.

As interrupções que afetam vários bairros da capital ucraniana de forma alternativa, não deveriam durar mais de quatro horas, segundo a DTEK, mas a empresa não descartou a possibilidade de cortes prolongados "de acordo com magnitude dos danos" provocados pelos ataques de Moscou. O governo ucraniano anunciou no sábado que mais de um milhão de casas estavam sem energia elétrica no país.

A Rússia intensificou os bombardeios contra a rede de energia elétrica ucraniana há mais de uma semana e destruiu um terço das infraestruturas do setor, a poucas semanas do início do inverno. As autoridades de Kiev pediram aos cidadãos e às empresas que reduzam o consumo.