Ucrânia determina economia de energia após bombardeio russo à sua rede elétrica

A Ucrânia impôs, nesta quinta-feira (20), restrições ao consumo de energia para amenizar as consequências da destruição de um terço de suas centrais elétricas por bombardeios russos. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, exortou a população, empresas e negócios a "economizarem o máximo possível" no consumo em iluminação e publicidade. "Mesmo pequenas economias de cada família vão ajudar a estabilizar o sistema de energia do país", disse através das redes sociais. Na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv (nordeste), bombardeada há meses, a operadora do metrô anunciou que aumentaria os intervalos entre os trens para economizar eletricidade. Segundo as autoridades ucranianas, 30% das usinas de energia do país foram destruídas por ataques de mísseis e drones das forças russas. Após uma reunião com as empresas de energia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que estão preparando "todos os cenários possíveis para o inverno" e "trabalhando na criação de pontos móveis de fornecimento de energia para infraestrutura crítica". Para combater a contraofensiva ucraniana no sul e no leste, a Rússia lançou na semana passada uma campanha de bombardeio contra infraestruturas, usando em alguns casos, segundo Kiev e países ocidentais, drones fabricados pelo Irã.

UE sanciona iranianos por fornecimento de drones

A Rússia e o Irã negam o uso desses drones, mas a União Europeia (UE) impôs nesta quinta sanções a três generais iranianos e uma empresa acusada de fornecer essas armas. O Reino Unido aderiu às medidas. "Esta é a nossa resposta clara ao regime iraniano, que fornece à Rússia drones usados para assassinar cidadãos ucranianos inocentes", disse o primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala. A Ucrânia comemorou a resposta "rápida" do bloco. Moscou, por outro lado, acusou os países ocidentais de quererem "pressionar" o Irã. Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia e é aliado da Rússia, está aumentando seu papel no conflito, especialmente desde que anunciou na semana passada uma força conjunta com Moscou. As autoridades ucranianas indicaram, por outro lado, que viam um risco "crescente" de que a Rússia abra outra frente a partir da Bielorrússia. O país, que é aliado de Moscou, já servia de base para as tropas russas quando a invasão da Ucrânia começou, no final de fevereiro.

Kiev trata evacuação de áreas anexadas como deportação