Xi Jinping deve nomear aliados para Comitê Permanente do Partido Comunista da China

O presidente da China, Xi Jinping, está se preparando para nomear aliados para cargos do topo da hierarquia do Partido Comunista, de acordo com pessoas próximas aos líderes do partido. O movimento o fortaleceria enquanto enfrenta desafios crescentes no cenário doméstico e no exterior - de uma economia doméstica lenta à resistência ocidental às ambições de Pequim no cenário mundial.

Um dos aliados que Xi pretende promover é Li Qiang, atualmente a principal autoridade do partido em Xangai. Ele provavelmente será elevado ao Comitê Permanente do Politburo, o principal órgão decisório do partido, segundo fontes, indicando que ele também é considerado um dos principais candidatos a ser nomeado primeiro-ministro na reunião legislativa anual da China.

Outros que provavelmente se juntarão ao Comitê incluem o chefe de gabinete de Xi, Ding Xuexiang, e o principal funcionário do partido na província de Guangdong, Li Xi, que já trabalhou como secretário de um veterano da revolução comunista com laços estreitos com a família de Xi Jinping.

As pessoas próximas aos líderes do partido alertaram que as deliberações finais sobre a composição do Comitê Permanente não serão reveladas até domingo (23), quando a elite do partido deverá completar a composição de seus principais órgãos decisórios para o próximo mandato.

O atual primeiro-ministro da China, Li Keqiang, deve deixar o cargo na próxima primavera depois de completar dois mandatos de cinco anos - o máximo permitido pela Constituição da China. Ele ocasionalmente contradisse Xi e pressionou o líder chinês a reduzir políticas vistas como prejudiciais ao crescimento. Analistas políticos, no entanto, o consideram um dos primeiros-ministros menos prestigiados da China, cuja influência sobre a economia se dissipou quando Xi centralizou a tomada de decisões em si.