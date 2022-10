Caça militar cai em prédio residencial de Yeysk, no sul da Rússia

Um caça russo colidiu nesta segunda-feira (17) em um prédio residencial durante treinamento militar na cidade de Yeysk, no sul da Rússia, segundo a agência estatal RIA, citando autoridades do Ministério da Defesa da Rússia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça preta e um incêndio de grandes proporções.

"No local da queda do SU-34 no pátio de uma zona residencial, o combustível do avião pegou fogo", diz a nota divulgada pelo governo russo. Segundo o Ministério das Situações de Emergência, citado pela mídia internacional, a explosão causada pela queda do avião se expandiu por um raio de dois mil metros quadrados.

O Ministério de Defesa russo diz que o caça atingiu o prédio enquanto ganhava altitude durante "um voo de treinamento". Os pilotos foram ejetados, mas não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

A Rússia não confirmou nenhuma vítima ou morte entre civis que estavam no prédio residencial.

A cidade de Yeysk está localizada no Mar de Azov, perto da cidade ucraniana de Mariupol, devastada por bombardeios e um longo cerco russo.